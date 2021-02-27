轉玩地下情？麥明詩黃婉恩送生日祝福　盛勁為咁樣覆

前港姐冠軍麥明詩（Louisa）同緋聞男友前機師盛勁為（Keith）戀情疑幻似真，早前兩人浪漫野餐，雖然男方事後「割席」話睇唔到發展可能，但最近生日就帶埋女方上一齊參選《衝上雲霄大選》而認識嘅麥大力家中開餐慶祝！

麥大力當晚親自下廚，除咗另一《衝》參賽者陳國麟都到場外，仲有幾位《#後生仔傾吓偈》上位主持杜穎珊、陳欣茵及黃芷欣，Louisa同Keith都冇一齊合照，似乎相當避忌！連日都喺社交網晒出慶祝照片嘅Keith就冇上載當晚嘅相，不過當Louisa留言同佢講：「Happy birthday！」佢就回覆：「Thankyou :)」有個打直咗咗笑哈哈符號，相反黃婉留言同樣祝福時，Keith就只回：「thankyou yancy」少咁個笑哈哈，待遇有唔同喎，網民都好奇佢哋係咪轉玩地下情？

而另邊廂，Louisa舊愛林作同鍾培生早前就約打百萬擂台戰，不過兩人一言一語就辣着咗Louisa叫佢哋唔好再歧視女性。雖然呢場「戰爭」仲未有得睇，但《#後生仔》就食住水搵咗鍾培生上節目，究竟佢會講咩呢？