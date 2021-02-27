金素妍唱前夫被發現　《Penthouse 2》收視創新高

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題劇《Penthouse 2》昨晚播出第3集，第1部分與第2部分平均收視分別錄得18.9%及22.3%，創開播以來新高。

承接上集劇情，因為聲帶結節而找人代唱的金素妍，在發現為她代唱的人是Eugene後十分震驚，在朴殷碩的幫助下恢復本來聲音的Eugene利用代唱一事向金素妍報仇，要求她開記招宣布引退，否則就會公開她假唱的事，而金素妍見Eugene出現在她的簽名會及同門聚會上，令她覺得十分不安。

而Eugene的女兒金賢秀本來在美國過着幸福生活，但金賢秀知道了Eugene當年殺死了李智雅的女兒後，便下定決心要返回韓國，而她回韓後瞞着母親去見金素妍，下跪請求對方讓她再入讀清雅藝術高中，金素妍便打算利用金賢秀來牽制Eugene，讓對方不可再要求她引退。

至於剛與金素妍訂婚的嚴基俊通過金素妍的秘書知道了她找人代唱一事和代唱人是Eugene的事，計劃與Eugene聯手對付金素妍，而最後講到本來在酒店房等待嚴基俊的金素妍見到前夫尹鐘焄，男方突然上前親吻她，此時嚴基俊剛好打開房門，預告將目睹2人「偷情」的場面。