吳孟達危殆轉入ICU　親友趕見最後一面

70歲藝人吳孟達患上肝癌，2個月前曾做手術保命及接受化療。他今日情況轉為危殆，並陷入昏迷狀態，轉入ICU留醫，而醫生已通知他的家人到醫院見他，好友田啟文受訪時表示：「情況係好壞，癌細胞已經擴散咗，好多器官衰竭。（啲仔女係咪都趕咗去醫院？）喺香港嘅已經去晒醫院度見最後一面，依家彌留倒數中，醫生能夠做嘅嘢都做晒。」並正趕往醫院，據知，不少親朋去見他最後一面，但他已於彌留狀態，沒有反應。

好友艾威已趕到醫院，神色凝重的他被問到是否見吳孟達最後一面？他回應：「係！」便匆匆上樓。艾威約下午2時半離開醫院，他說：「太太、仔都有喺度，打咗強心藥，情況唔樂觀，依家似訓咗覺，大家已做好心理準備。」

好友鄧英敏受訪表示：「我同佢係同期訓練班，1973年就認識，好親嘅人先探到佢。喺EYT群組傾緊，係咪會幫達哥整番個特輯。呢啲係老天爺安排，佢不斷打嗎啡，就知佢有幾痛苦！」

而近日有不少好友探過他，吳孟達不停向好朋友講好痛、好辛苦，當時他每隔4小時打一次嗎啡止痛，但已起不到作用，他手上拿着檸檬，不時舐一舐，以刺激口腔分泌口水。

吳孟達早年曾因心臟衰竭險喪命，近年不時傳出身體情況欠佳，早前為電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報時，他突然心臟不適，不停用手揉搓胸口，面露痛苦，之後曾到澳門醫治，直至上月月頭向身邊友人透露自己患病的消息，並指有很好的醫療團隊照顧他，而吳孟達太太亦已從馬來西亞來港照顧丈夫，