日本雜誌教路　8大洗頭護髮秘訣

都市人生活壓力大，作息時間不穩定，再加上日常和追求潮流而所需的一系列吹拉染燙都在一步步的傷害我們的秀髮，輕則乾燥、開叉，重則會造成脫髮煩惱。髮質問題、髮量稀薄漸漸成為了不少絲打的頭號隱憂。雖然坊間也有不少變「髮」工具，但怎麼比得上自己擁有一把柔順的秀髮。日本美容雜誌《LDK the Beauty》請來了國際頭髮與皮膚研究所所長井上哲夫，為大家分享了8大洗髮護髮技巧，還有5款A級洗頭水推薦。想擁有一把好秀髮就要由底做起。

1.先梳頭後洗頭

在洗頭前先梳頭，可有效清除頭髮表面污垢，而且亦可令洗頭水的清潔效果更顯著，同時更可減少頭髮打結及斷髮的情況出現。

2.把握最佳時間

洗澡後是洗頭的最佳時間，因為在這時候洗頭溫水可以促進頭皮和身體的血液循環。

3.適量洗頭水

原來洗頭水的分量都有講究，專家指出每次洗頭的用量約500日圓（約港幣5元硬幣），過多的洗頭水會造成過度清潔及脫髮問題。用量過少亦會容易造成過度摩擦，令秀髮受損。

4.以指尖按摩頭皮

洗頭時不要直接把洗頭水倒在頭皮上，這樣容易令化學成分殘留在皮膚上。應先倒在手掌心揉搓至起泡，洗頭時以指尖按摩頭皮，清潔污垢。

5.水溫應在攝氏37度至38度

洗頭時使用過熱的水溫會洗走頭皮油脂，令秀髮變得乾旱毛燥。同時亦會令皮膚更易吸收化學物質，令頭皮受損。建議使用接近體溫的攝氏37~38度水清洗為佳。

6.徹底潔淨頭髮身體

洗髮水和護髮素殘留在皮膚上會造成刺激，導致背部長痘痘和皮膚變得粗糙。所以除了要洗淨頭髮上的洗頭水外，亦要徹底沖洗身體。

7.10分鐘內擦乾頭髮

濕髮時，頭皮的毛囊和頭髮上的毛鱗片都處於張開的狀態，放置過久會容易造成受損。因此應在洗髮後10分鐘內把頭髮擦乾。吹髮時，風筒應先集中吹髮根位置，髮尾吹至半乾即可。

8.按成分選產品

選洗髮水時要留意它的界面活性劑成分。較溫和成分有Cocoanho（椰油醯兩性基乙酸鈉)、Cocoil（胺基酸洗淨成分）、Cocamidopropyl Betaine （椰油醯胺丙基甜菜鹼）、Panthenol（泛醇）和Malic Acid （蘋果酸）等。需注意成分（強力清潔劑及可致敏防腐劑）有Sodium Laureth Sulfate, SLES（十二烷基聚氧乙醚硫酸鈉）、Benzyl Alcohol（苯甲醇）、Sodium Lauryl Sulfate, SLS（十二烷基硫酸鈉）和Methylisothiazolinone（甲基異噻唑啉酮）等，有機會會導致乾燥。