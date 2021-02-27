一文睇晒！港九新界賞花熱點

疫境當前，人人都要坐「旅遊監」，反正你有錢有時間都一樣冇得去旅行，不如索性疊埋心水計劃一下本地遊有咩可能性仲實際。3、4月向來是賞花好季節，雖然日本、韓國或者近近哋台灣全部冇得去，但其實香港一樣有好多賞花熱點，要欣賞到茫無邊際的「花海」就確實有些少難度，但要感受一下花香氣息或者影相呃Like就絕對滿足到你，依家立即送上港九新界及離島各區賞花行人路，等大家可以去追花。

大埔海濱公園：巨型花海夠震撼

康樂及文化事務署轄下的大埔海濱公園算可謂新界區的賞花熱點首選，佔地達22公頃（22萬平方米）是香港面積最大的公園，中央位置面積達2,500米的巨型花海栽種了包括：洋紫荊及鼠尾草等多種不同種類的花卉。同時公園不同角落亦散落為數不多的櫻花樹，並有玫瑰園、茶花園、薑花園及天堂鳥園等對應不同花卉植物的專區。園內亦有風箏區、遙控模型船水池、緩跑徑及觀光塔等設施，更可租借單車邊踩邊遠眺吐露港海景，一家大細賞花「放電」可以由朝玩到晚。

沙田公園：逾400種花卉任睇

沙田公園（原名沙田中央公園）面積達8.05公頃，園內栽種植物逾11萬棵，品種亦有逾400種，當中2月至4月花期就有包括：宮粉羊蹄甲、串錢柳、藍花楹及大花紫薇，當中後兩者盛放時呈現紫紫藍藍色彩相當浪漫。

南昌公園：必賞黃花風鈴木

位處深水埗區的南昌公園雖然面積比起新界區的公園細好多（約3.83公頃），但卻有一個面積達2公頃的大型草地，可供小朋友盡情奔跑或大人輕鬆坐下寫生。每到2月尾、3月頭踏入春季，位於公園中央的黃花風鈴木盛放就會引來大量人潮到公園賞花影相。較可惜的是公園2018年曾受颱風「山竹」吹襲，園內的黃花風鈴木重新栽種期尚短，現時鮮黃花海效果難與早年相比，而且黃花風鈴木開花時間大約只有兩星期，大家要把握機會帶埋相機去賞花兼影相。

元州邨：簕杜鵑隧道打卡一流

長沙灣元州邨亦是另一個西九龍區交通便利的賞花熱點，邨內一條長約30米的簕杜鵑隧道就是近年賞花打卡必到之處，早於元州邨2008年入伙時已經栽種，數年後已經茁壯成一條賞花行人路，每年春季花期時走進隧道抬頭就見到一片嫣紅色的簕杜鵑，可惜近日此隧道內的簕杜鵑被人惡意破壞，對於繁花盛放情況可能稍有影響。溫馨提示，簕杜鵑莖部會有簕（刺），所以賞花之時最好就眼看手勿動。

香港動植物公園：賞花賞島雙重享受

港島區賞花首選就必定是香港動植物公園，早於1871年全面開放予市民遊覽，公園內有飼養雀鳥及哺乳類動物，佔地5.6公頃的公園亦栽種大量不同種類及產地的花卉品種，當中2至3月花期的就包括有：原產印度的藍花仔、原產印尼的紅花荷、原產南美洲的繡球樹、原產中國的錦繡杜鵑及本地的石斑木，朵朵爭妍鬥麗綻放讓人目不暇給。園內亦有較多專業攝影愛好者影花影雀鳥，為免影響他人賞花拍攝雅興，「人比花嬌」的同框拍照就可免則免。