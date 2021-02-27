【金像獎最佳男配角】吳孟達同周星馳黃金拍檔變不和

吳孟達於1973年投考無綫藝員培訓班，同期同學有周潤發，最後以第5名成績畢業，之後拍過不少劇集，其中與周星馳合作的《他來自江湖》、《蓋世豪俠》更令不少觀眾留下深刻印象，之後兩人再拍了不少經典電影，成為「黃金拍檔」，當中包括《整蠱專家》、《賭聖》、《賭俠》、《上海灘賭聖》、《鹿鼎記》、《逃學威龍》、《逃學威龍2》、《武狀元蘇乞兒》、《審死官》、《九品芝麻官》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》、《行運一條龍》等，為影迷製造了不少深刻回憶。而1991年，他憑杜琪峯監製的《天若有情》榮獲金像獎最佳男配角，不過因有事在身未有到場領獎。

而兩人當年拍畢《他來自江湖》後，亦曾上契，並不忘搞笑「調轉」身份，周星馳是「契爺」，吳孟達則是「契仔」，但近年已鮮有合作。2004年有指周星馳開拍《功夫》時兩人鬧不和，自此未有再交手。雖然對方曾邀請他演出《美人魚》，但吳孟達以身體狀況欠佳為由拒絕。而最近在大陸綜藝節目上，吳孟達被問到與對方有沒有合作機會時，他就表示：「我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」