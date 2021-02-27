本日日本：迎接45周年！入住白色戀人酒店主題房

作為北海道人氣手信、石屋製菓旗下的白色戀人相信毋須多介紹，趁這款著名朱古力夾心餅迎接發售45周年，札幌中島公園日航都市酒店（ホテルJALシティ札幌 中島公園）最近與石屋製菓攜手合作，3月1日起推出為期逾1年的白色戀人主題客房。主題房共有兩間（分別為Superior Twin及Moderate Queen兩款房型），只見床鋪換上了白色戀人的包裝圖案，亦有夾心餅乾模樣的Cushion，整體感覺充滿了親切感。住客還會獲贈白色戀人原子筆及記事簿、白色戀人軟雪糕換領券，以及要到當地白色戀人公園換領、可將個人照片印在包裝盒上的36枚白色戀人朱古力精裝禮盒，房租每晚15,000日圓起（約HK$1,095）。此外，酒店餐廳Cafe Contrail於3月1日至4月29日期間推出白色戀人主題午餐，五道菜連一道白色戀人甜品盛惠3,000日圓（約HK$219）一位，打算去北海道札幌旅行的朋友值得一住。

札幌中島公園日航都市酒店

地址：北海道札幌市中央區南8条3丁目1-25

房租：每晚15,000日圓起（約HK$1,095）