拎起即睇《蒙娜麗莎》　羅浮宮機殼智啱文青

提起羅浮宮博物館 （Musée du Louvre），十之八九想起《蒙娜麗莎》等驚世鉅作，一眾文青現在毋須飛到法國，也能近距離欣賞這些藝術品，事關配件大廠CASETiFY宣布與羅浮宮正式合作，聯手推出「The Louvre x CASETiFY」系列產品，當中包括iPhone保護殼、AirPods保護殼、手機支架、無線充電板以至水樽等等。

聯乘產品最大吸睛位是把《蒙娜麗莎》、《米洛的維納斯》、《大宮女》和《自由領導人民》等經典藝術珍品印到產品之上，部分款式更印有Barcode，藉此模仿羅浮宮博物館的入場門票，而買家更可隨意選擇蓋章日期，如同真的入場券一樣，創意與美學兼備。整個聯乘系列現於CASETiFY官網發售，全球免運費。

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三合一充電器

果粉一向是幸福的，除了以上保護殼，其他第三方廠一樣出狠力推出配件。Belkin是其中之一，最近新推BOOST↑CHARGE PRO MagSafe三合一無線充電器，顧名思義可同時為iPhone、Apple Watch及AirPods 提供無線充電，而且充電功率達到15W， 並取得MagSafe技術認證，現已於全線Apple Store 零售店發售。