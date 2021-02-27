Phantom Tempus Collection限量20輛　香港配額1輛

勞斯萊斯(Rolls-Royce)為頂級旗艦車型Phantom推出最新特別版Phantom Tempus Collection。其設計概念源自時間光陰、天文星象和無限的宇宙，全球僅限量生產20輛，香港配額僅1輛，彌足珍貴。

6大匠心工藝和設計

1/.Bespoke高級定制部門為刻意塑造一個不被時間約束的空間，中控台不設時鐘。取而代之是以「凝結的時間流」為主題的獨有「藝境藏珍」Gallery。透過將一整塊黑色電鍍鋁金屬，經人手雕琢和拋光而成、100支擁有曲線輪廓的獨立雕柱，展現最佳反射光效果，象徵一億年來脈衝星的無間運轉。此外前乘客席儲物箱內，鑲有刻上愛因斯坦金句：「過去、現在、未來只是一種固執的幻象。」的雕刻牌。

2/.透過工匠的巧手，利用光纖及刺繡，全新設計的星空車頂完美呈現恍如會放射出極有規律性的脈衝電磁波訊號的脈衝星罕見天文現象。

3/.車門真皮內飾綴以由幾百個發光小孔組成的舞動星群，即使在不發光的狀態底下，仍然展露出浩瀚星際的氣場。

4/.特設專屬人手彩繪Tempus香檳櫃，櫃面飾有人手彩繪的脈衝星圖，櫃內藏有分別用來冷藏香檳及魚子醬的真空瓶，四個手造水晶香檳杯，及魚子醬專用貝母匙羹。整套用具巧妙排列成V12引擎汽缸的模樣。

5/.Bespoke高級定制部門最新研發Kairos Blue車身顏色，代表了深邃莫測的太空，融入雲母薄片，營造出點點綺麗鱗光，恍如夜空繁星。

6/.歡慶女神的底座可以刻上車主專屬的紀念日和地點，例如結婚紀念、孩子出生日，或是公司的里程碑等，別具意義。