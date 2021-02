藝人梁靖琪(Toby)今日38歲生日,獲老公施雋賢(Jonathan)以及「七魔女」嘅一班姊妹,包括佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、周家蔚、鍾麗淇及文頌嫻,為佢慶祝生日。眾人於社交網大晒合照並送上生日祝福,而老公亦大講愛的宣言,指老婆係家中絕對不能缺少嘅重要支柱,非常感謝佢對自己及囝囝嘅付出,又引用冧爆金句「I Love You To The Moon And Back(我愛你比任何東西都要多)」,非常甜蜜。