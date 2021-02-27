向陳庭欣傾訴家事　孫慧雪隻鸚鵡竟然同狗狗爭仔

藝人陳庭欣（Toby）今個月於網上開設以動物為主題的頻道，繼首集的鄧洢玲後，最新一集請來孫慧雪帶同其愛犬到酒店享受Staycation，期間阿雪老公與4歲兒子前來探班，讓他們得以樂聚天倫。

阿雪透露與Toby同樣有養狗及養鸚鵡，奈何煩惱多多，她說：「我唔識教鸚鵡，佢淨係識扮狗吠，所以趁機會請教Toby，話晒佢養咗咁多年。同埋我呢隻狗仔，太保護我個仔，細個飲奶時佢會守住喺旁邊，有人經過個仔身邊都會唔鍾意，最近隻狗同鸚鵡為咗爭同我個仔玩，佢哋會嗌交，隻鸚鵡會吠隻狗狗，所以要諗辦法調教。」

分享湊仔經

有人說小朋友與寵物不能共存，阿雪卻不認同，拍攝當日更見兒子與狗狗玩拋波，畫面非常有愛。對於不少藝人先後經營網上頻道，阿雪表示最近也的起心肝，聯同張美妮組成媽媽Team分享湊仔經。

Toby於拍攝當日在酒店四圍打卡，寓工作於娛樂，問到下次可會相約帶埋鸚鵡相聚？她說：「阿雪隻鸚鵡同我隻Shabushabu一樣品種，只係唔同顏色，但香港嘅酒店係唔畀雀仔入，可能真係要互相去對方屋企先得。（之後會拍幾多集？）陸續拍緊，冇定幾多集，因為太多人養寵物，之後會有何浩文、周子馨，亦有啲素人做嘉賓。」