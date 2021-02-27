攞獎唔會停落嚟！張振朗謝東閔朱敏瀚繼續挑戰自己

無綫三位力捧小生張振朗、謝東閔及朱敏瀚闖出天地，振朗與朱敏瀚之前分別於台慶頒獎禮奪得「最受歡迎電視男角色」及「飛躍進步男藝員」獎項，成績有目共睹。他們坦言之後會繼續沉醉於演戲，振朗坦言想挑戰「大肥佬」角色，而朱敏瀚亦指自己不能停下來，雖然只拍完《拳王》一陣子，但他都已心癢癢搵嘢做，不想浪費人生。而唱得、睇得又演得的謝東閔並未因之前歌唱的獎項而「撻」着歌癮，現時最享受的是演戲。

張振朗獲黎耀祥教化

入行將10年的張振朗上年一連播出5劇，成績大勇：「好滿足，觀眾好接受每個角色，我一入無綫都做過好多小角色，當中好多都係喺後面走走吓，係呢幾年託賴有發揮。（唔遲？）唔遲，今年好開心拍《拳王》遇到黎耀祥，好多嘢係演員同演員之間先感受到，祥哥演戲嗰種細心、對演戲渴求同研究，真係令我好驚訝同佩服，好彩畀我遇到佢，大家一講演戲就撻着咁，有時睇到佢啲戲，我係會『嘩』！點解可以演到咁嘅，係一次好深嘅體驗，簡直為我未來上咗一堂預備班。（仲有幾多功力未學到？）好多，例如一句對白，祥哥話對白係結果，思考過程先係重點。」

說到他一劇接一劇，面對不同角色要應付很多，相當辛苦，但振朗謂：「唔會喎！我好享受，我真係好鍾意演戲，入行一開始到依家冇變過，由訓練班開始，試過做練習時自己喊咗出嚟，如果早啲遇到祥哥我未必明到，依家開始明白，開始尋找自己。（出年進級視帝？）我哋呢新一輩同佢哋有得爭吓已好開心，我唔會話好想攞，獎項唔會令人進步，反而想有角色挑戰吓，我想試吓增磅做肥佬，我都幾鍾意搵自己嚟搞，好好玩，為咗個角色先會有恒心去做，好似之前想達到大隻目的，每日食1KG雞柳，大約22、23條度，唔攪碎真係好難食到。（好易肥？）我唔易，之前真係要食到嘔先增到磅，辛苦嘅！但係觀眾反應畀自己嘅滿足感好大，好似拍《拳王》，我遇到好多問題，要上擂台，虛脫咁滯，但拍完自己有得着，覺得自己沉穩咗，可謂咬緊牙關面對挑戰！」

除了事業外，振朗的家人及女友楊偲泳對他來說都是一大支持，他不諱言家人永遠最緊要的：「我好鍾意屋企人，好鍾意同小朋友玩，呢排放假見多咗姪仔，我唔使同佢哋玩，喺側邊聽到佢哋玩我都好開心，佢哋好簡單，我就真係鍾意佢哋簡單。（自己會否好快生小朋友？）冇咁快，睇時機，（同女友有共識？）有，佢好明白事理，佢都好鍾意做演員，大家成日可以傾戲，好慶幸身邊啲人都好鍾意做戲，我哋就好似大家拖住大家隻手一齊行咁，好似朱敏瀚、蔡思貝。」

謝東閔棄唱歌繼續演好戲

而謝東閔上年都有多套劇集播出，包括《堅離地愛堅離地》、《殺手》、《香港愛情故事》等，更唱了不少劇集歌，反應相當不俗，他坦言：「都好開心，我同戴祖儀合唱嗰首點擊都過200萬，幾唔容易。（有冇撻着番想專心做歌手？）咁又冇乜呢個諗法喎！有得唱當然會唱，我想繼續做好啲戲，自己會擺多啲時間落去，依家拍緊《黯夜守護者》，今次個角色好唔同，係口才好好、聰明嘅才俊，同我完全唔同，幾大挑戰，之前拍《大藥坊》同展鵬合作，佢教咗我好多嘢，今次同佢都多戲，佢對我嚟講都係大前輩。其實有機會我都想好似佢哋咁操鑊甘，人生點都要試一次去另一個境界，希望試多啲唔同角色，獲觀眾認同。」

朱敏瀚好驚變下一個「大王」

朱敏瀚09年入行，上年播了4套劇集，愈來愈享受做戲的他，笑言剛剛拍完《拳王》已覺得浪費時間，想搵嘢增值吓：「我都想搵啲人生興趣，唔想嘥時間，好似振朗鍾意電單車，陳豪鍾意咖啡，好有味道，希望唔好三分鐘熱度。」朱敏瀚以前經常做細佬角色，之前《反黑路人甲》陸秋一角令觀眾見到他成長：「觀眾緣真係要儲，之前入咗《都市閒情》做主持，初頭有啲意外，自己冇諗過做主持，我阿媽都問我點解會做《都市閒情》，但我好記得安德尊（大王）同我講，要珍惜呢個地方，一定可帶到嘢走，初頭我都有啲徬徨，係咪2年後一定可以走呢？會唔會成為第2個大王？老實講我真係有咁諗，大王係好嘅，但做主持唔係我興趣，我當時同監製講，我希望我唔會喺度好耐，好似有啲寸寸哋，但監製好好，都有放番我出去拍劇。」問到攞獎後會否多了責任，他坦言不想大家只看到「陸秋」，希望還有更多的角色給觀眾留下深刻印象：「我成日講，我係電視撈飯，自細畀劇集影響好多，好想成為電視圈一份子，所以17歲我就入訓練班。」

三位「小生」都有一個共通點，就是有位圈中女友，大家都是愛得「大方」，張振朗與楊偲泳同樣喜歡演戲，問公司有冇給壓力時，振朗謂：「冇，本身我哋都好低調，所有嘢都係順其自然，都係畀人影到先發現。（公開後有冇影響？）又冇乜喎，冇乜所謂，依家呢個世代拍拖咪拍拖囉！依家大大方方認咗佢仲好，最緊要大家舒服，步伐一致，大家明白先係最重要。」

而謝東閔與朱智賢似乎有經歷後愛得更深，謝東閔謂：「我覺得公開同唔公開分別唔大，就算冇公開我都唔會專登避忌，照出街食飯，我唔係好介意，但都唔想觀眾專注我私生活，想佢哋專注我工作表現上。」朱敏瀚坦言與女友余思霆都是於日本旅行時被影到而公開戀情，他謂：「呢啲嘢唔會自己專登公開，影到咪順其自然囉！（女朋友有新聞又關你事，會否好煩？）最緊要大家有共識。」

場地提供：台北‧寬巷子@海港城