【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十七丁未水執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、理髮、狩獵

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

得財不費力，善用人際關係，可紓緩工作壓力。

金牛

宜出門走動，了解市場訊息，或會有意外收穫。

雙子

頭腦靈活，若心中有計劃可落實，將有好結果。

巨蟹

利拓展人脈，宜跟朋友閒聊，可獲得有用訊息。

獅子

應分清事情的輕重緩急，求財太急進易招損失。

處女

兩性之間要相互尊重，企圖主導一切易起衝突。

天秤

找個時機跟心儀對象談談，可拉近彼此的距離。

天蠍

謹記將心比心，多為另一半設想，不要太苛刻。

人馬

出遊的好日子，購物運也不錯，可買到心頭好。

山羊

趁假日約親友一起吃飯，可促進家人間之感情。

水瓶

自信心強，魅力四射，或有異性主動接近你。

雙魚

人緣佳，有機會透過好友介紹，拓展社交圈子。

【生肖運程】

相沖生肖：牛（61歲）

旺弱指數：（升）蛇 人緣佳

（跌）牛 桃花弱

鼠

事業運上升，但財運欠佳，要遠離賭博誘惑。

牛

是日沖煞，愛情運下跌，承諾要遵守才行！

虎

時來運到，做事堅持原則，總會雨過天青！

兔

職場氣氛緊張，但只要有信念，壓力變動力！

龍

以禮待人是好，但不要妄想靠人脈關係上位。

蛇

人氣強，身邊人樂意伸出援手，但切勿說謊。

馬

謹記能者多勞，只要肯努力，可獲理想回報。

羊

事業上遇到不少掣肘，處理金錢要步步為營。

猴

桃花運一般，忌恃寵而驕，以免令伴侶煩厭。

雞

工作表現受上司和同事認可，有望獲升職機會。

狗

有上進心，只要肯付出心力，事業發展可受惠。

豬

感情關係必需用心經營，提防第三者乘虛而入。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一手獨拍 雖疾無聲

自古以來，想要齊家治國平天下，縱然一個人有天大本領，也需要左右扶持，正如牡丹需要綠葉的襯托，因此五行陰陽互相扶持的道理不可不知。

家中要有一張全家福，即全家人的合照，最好經常更新，如當中有離去親人不宜掛上，可放入相簿留念。若放在廳中當眼處，可提升家運，而放相的方位也有學問，因家中每個方位代表不同成員，分別是：西北（乾）為父親、西南（坤）為母親、東（震）為大仔、東南（巽）為大女、北（坎）為中仔、南（離）為中女、東北（艮）為細仔、西（兑）為細女，可好好應用。

舉例，西北與西南分別代表男女主人，想父母/夫妻和諧相好，可在這兩方位掛上結婚或拍拖照片；如希望生仔，可在東方貼上一張健康男仔的海報，同樣道理，想生女的話，可在東南位貼女孩海報。說到生育問題，從八字可算出懷孕機率，高手師傅甚至可計出在哪段時間較易成功，但亦有案例是夫妻花了數十萬做人工受孕，也沒有結果，後來經過批查，發現二人命中注定沒有機會，只能收養，這又應驗了一句：「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」

其實家居擺設也應參照每個家庭成員的方位，作出合理的布局，從而達到改運目的。舉個簡單例子，在自己所屬方位放個垃圾桶，你就會變成垃圾。下次再分享這方面的實證，連日本人也認同呢！