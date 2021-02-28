鄺潔楹讚黑人舊愛口技了得　奶仔挑機輸晒

蜜運中的鄺潔楹（Judy）不介意分享情史，自爆於美國求學期間曾與黑人約會，還大讚對方口技了得，於Rap方面非常有天分，令其非常着迷，主持方紹聰見狀有樣學樣即席表演，卻被伊人嫌棄水平低秒速彈鐘。

向來喜歡追尋刺激的「無綫小花」Judy，早前為無綫節目《野外步出》任嘉賓，首度挑戰滑翔傘，由於曾玩過Sky Diving，故當初獲邀時二話不說便答應，沒料到達目的地後，便發生意想不到的趣事。由於該活動有一定危險性，需事前睇短片了解詳情，並需依足指引步驟，惟伊人體重太輕，竟然於沒有助跑情況下，打開滑翔傘後便突然離地上升，不過大膽的她沒半點慌張，只不斷哈哈大笑，反而教練更擔心發生意外。

一帆風順冇辛酸

過往不少嘉賓於節目內分享感性經歷，不過入行年資尚短的她，笑指藝人這份工，到目前為止也很順利，從未經歷過辛酸期，並自爆當年隻身赴美國讀高中的戀愛史，她說：「我唔同時期鍾意嘅嘢都唔同，記得高中時身邊好多黑人同學，就鍾意咗識Rap嘅人，當時嘅對象喺Rap方面非常有天分，奶仔聽到我呢段往事好有興趣，仲即刻表演咗一段Rap，仲加埋啲Beatbox，但我完全冇Feel囉！因為實在同我當時嘅男性朋友水平差太遠，佢直頭流住Rapper嘅血咁，好有天分㗎！可想而知我當時係鍾意音樂才子型，哈哈！」