東方日報C2：吳孟達肝癌病逝　享年69歲

資深藝人吳孟達早前證實患上肝癌，兩個月前接受手術，並已開始做化療，原以為病情會慢慢好轉，可惜事與願違。其病情日前急劇惡化，昨晨昏迷轉入ICU，太太、兒子及親友趕往醫院陪伴，延至下午不治，終年69歲。

被喻為周星馳最佳拍檔的吳孟達，縱橫演藝界48年，拍了過百部影視作品，2014年健康開始出問題，更曾因心臟衰竭險喪命。近年屢傳他健康欠佳，受糖尿病煎熬之餘，早前更證實患上肝癌，兩個月前在港入院做切割手術，並開始接受化療，期間他還跟好友報平安，怎料日前病情急劇惡化，他向探病的好友表示「好痛、好辛苦」，當時已每隔4小時打一次嗎啡止痛，但作用不大，手上長期拿着檸檬，不時舔一舔以刺激口腔分泌口水。及至昨日，他陷入昏迷被送進ICU，由於情況危殆，醫生即時通知家人趕往醫院，當中包括首任太太及一對孖女、現任太太侯珊燕及幼子吳韋侖、女兒吳楚妮，好友「田雞」田啟文、艾威及駱應鈞亦趕往醫院見最後一面。

安詳似入睡

下午1時左右，艾威率先到達，逗留個半小時後離開，他指吳孟達做過1次化療：「佢話第1次打贏咗，跟住抖一抖再做第2次，我每日發個加油公仔幫佢打氣。」5時許，田啟文向傳媒公布吳孟達死訊，指對方走得安詳：「醫生畀咗啲藥令佢舒服啲，等佢瞓覺狀態走，好似瞓咗覺咁。」吳孟達彌留時，其家人都在身旁，其母昨晨得悉兒子病危亦有到醫院陪伴。

未及交代遺願

由於吳孟達一直對病情樂觀，從沒交代過有否心願未了，田啟文說：「佢唔知情況會咁嚴重，仲諗住可以出院見面。（佢屋企人接受到嗎？）我唔方便透露，但相信冇人願意接受親人突然離開。（太突然？）肯定，我都希望佢會好番，但要面對現實。」至於後事安排，他透露與家屬初步傾過，由他全權做代表：「圈中人想幫手都可以嚟，之後會舉行追思會。」又指對方有積蓄，未聞其家人有經濟問題。

吳孟達病危期間多次傳出死訊，田啟文指摘誤傳死訊的人，亦不知他們的消息來源及動機：「唔理佢哋係咪圈內人都好，但會影響到屋企人。」下午6時半，他合十多謝大家並離開醫院，並說：「畀啲時間大家靜一靜先，之後再傾大殮安排。」而吳孟達兒子被問及爸爸身後事時僅點頭回應。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：