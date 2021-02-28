【心理測驗】掙脫枷鎖　拋棄厭世Mode

一年中堪稱最重要的節日農曆新年已經過去，大家都已經復工、復學了一段時間，不知大家的工作魂又回歸到身體未呢？即使假期充滿電，依然覺得「壓力山大」，缺乏精神、動力，提不起勁，開始了厭世Mode？要解決就必需找到壓力的根源，幫助內心回復動力！韓國「allabout20s.」分享了一則可以測試壓力來源的心理測驗，幫你快速找到厭世「病因」，對症下藥，找回元氣滿滿的自己！

【問題】

試幻想你是一隻「被困住的動物」，以下5隻動物中，哪一隻最符合你的想像？

A.被籠子困住的老虎

B.被狗繩綁住的小狗

C.被鳥籠困住的小鳥

D.被水箱浸住的烏龜

E.被鐵籠囚禁的倉鼠

【結果分析】

A.嚮往精彩的人生

勇猛的野獸被獸籠所困，沒法釋放自己的力量。你的壓力來源於對生活的厭惡，對日復一日平凡而無聊的人生感到厭煩，甚至會感到自己的不足和自卑。建議可以去做出盡全力的事，比如運動、爬山、健身，甚至去做一些具挑戰性的事，重燃對生命的熱情。

B.忽視內心的聲音

狗是十分忠誠的動物，被綁住的狗代表被壓制住了好動的天性。因為生活，比起自己想做的事，更常去做需要做的事。在與人相處時亦總把自己放在第二位，你的壓力來源於自己內心的聲音。建議擺脫枷鎖，適當的「自私」一點，享受人生。

C.內心怒火不能言

小鳥本該在天空飛翔，卻被困在鳥籠中。你的壓力，源於你一直壓抑的情緒，心中有怒火但找不到出口，沒有可以釋放的地方和對象。建議你尋找一些適當的機會，多表達自己內心的感受，以免影響情緒。

D.想告別慢活規律

烏龜向來予人一種慢吞吞的印象，雖然浸在水中，實則並未受困。你的壓力來自個人的惰性，對任何事情都提不起勁，出現了「拖延症」，你深知自己的問題而且想要改善，但無從下手。建議要養成訂下目標的習慣，一步一步完成，獲取成就感。

E.負能量宣告滿瀉

膽小的倉鼠被籠子困住，代表你正處於極度不安、無法放鬆，充滿焦慮的環境之中。任何一件小事都會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。建議安排一個假期、又或到郊外行山野餐，甚至轉換一個新環境、轉換心情。不過，最好的方法還是試着說出自己的煩惱，找回安全感。