舉行前夕　平權基金登廣告狠批金球獎大會歧視黑人

國際影視界盛事、《第78屆金球獎》將於香港時間明日早上於美國洛杉磯和紐約兩地舉行。而今屆絕對是近年最多是非的一屆！繼舉辦的荷里活外國記者協會（HFPA）牽涉受賄風波之後，近日亦被外界揭發協會20年來一直沒有黑人會員。幾年前曾為性罪行受害者尋求公義而成立的「時辰到基金」，前日就於網上發起「#時辰到金球」的運動！

基金今日更於電影雜誌《Variety》的網站大賣廣告以示抗議，而一眾名人紅星包括金球獎得主以及提名的演員羅娜甸恩（Laura Dern）、Sterling K. Brown、Amber Tamblyn、凱麗華盛頓（Kerry Washington）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）、America Ferrera等，連日來都於社交網站轉發「#時辰到金球」Logo表示支持。其中近期女星兼導演奧莉花懷特（Olivia Wilde）就留言批評：「真荒謬。我支持和慶祝所有GG（金球獎）提名人士，以及他們在作品上的努力，但當涉及到這個情況時，HFPA是時候要做出一些深層次、結構性的轉變。」