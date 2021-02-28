金素妍咀前夫遭「真老公」偷拍　《Penthouse 2》收視創新高

韓星金素妍與Eugene主演的SBS話題韓劇《Penthouse 2》昨晚播出的第4集，第1部分與第2部分平均收視分別錄得18.8%及24.0%，再創開播以來新高。

承接上集劇情，金素妍在酒店遇到前夫尹鐘焄，對方一出現便上前親吻她，未婚夫嚴基俊剛好準備推門進房，尹鐘焄便立即躲入衣櫃，金素妍就以母親身體抱恙為由與嚴基俊一起離開，而尹鐘焄為了離間金素妍與嚴基俊的關係而故意讓記者拍下他們在一起的畫面，該記者正是金素妍丈夫李尚禹飾演的孫賢鎮，而嚴基俊見到金素妍與前夫的緋聞報道後十分憤怒，質問她是否瞞着自己去與其他男人交往。

而Eugene的女兒金賢秀遭到嚴基俊繼女韓智賢及崔藝彬欺凌而沒法參加清雅藝術祭的預賽，她向評審自爆被困在洗手間，同樣被困的陳智熙卻因為害怕被報復而說金賢秀講大話，對女兒被霸凌感到憤怒的Eugene聲言會向報育部舉報金素妍，而陳智熙亦終於站出來為金賢秀作證，金素妍不想將事情鬧大，便單獨通知韓智賢的參賽資格已被取消，卻沒有取消女兒崔藝彬的參賽資格，後來韓智賢在崔藝彬的手機發現金素妍見父親跌落樓梯仍見死不救的短片，便以此要挾金素妍。