電視台高層被爆搞全男班選美淫亂船P　獎賞最少3萬蚊！

前空姐阿Sa轉職做KOL不時大爆娛圈秘聞，最近佢就分享咗個「空中少爺x電視台淫魔」事件！佢話發生喺9年前，男主角Q仔係東南亞國籍，生得青靚白淨，20歲仔處子之身！經朋友介紹下，佢識咗位大佢好多年嘅富貴女人Ann姐，有一日對方帶佢去扮靚之後話要同佢上船玩，介紹多啲朋友畀佢識，但Ann姐突然稱有事在身要先離開！

Q仔上船後見到全部都係男人，只知有個好似Big Boss嘅人坐喺大廳，好多人圍全佢，仲有個日本人，AV界無人不曉，因手指而出名，另外仲有位曾惹上官非嘅富家公子在場。事後佢先知道Big Boss其實係某電視台高層，嗰班男人係某機構舉辦靚仔先生選舉候選人。

架船駛出公海後，就開始真正嘅Party喇！呢位Big Boss睇中咗Q仔，用色迷迷眼神望住佢，Q仔形容對方好像隻餓狼，之後仲揸住佢隻手「上下咁劣吓劣吓」！跟住佢又被叫再飲酒，但佢擔心再拒絕會出事，所以訛稱有性病，雖然遭Big Boss破口大罵，但成功甩身被發配邊疆。

而當晚就好似選美節目咁，邊個上台除衫，就可以得到1萬蚊獎金，成班男人爭住上台，Q仔認得其中一位係有「翻版古天樂」之稱嘅選美參選者，連褲都除埋！而另一個活動，一班美男要稱呼老闆做爸爸，再排隊錫爸爸一啖，一啖1萬蚊，除衫再加碼！然後班爸爸睇啱就會錫佢哋個胸，有啲仲錫其他重要部位。經過一翻「比併」會選出三甲，「翻版古天樂」、現時落泊街頭嘅前男藝人都在內，邊個入房30秒令老闆開心就會成為冠軍，最後真係有人入去陪過夜。

到第2日終於落船，Q仔見到每人都有3萬蚊及1隻名錶，而三甲就有7至10萬元。佢就因為公子助手好心畀咗3千蚊佢，但造一啲都唔稀罕，嬲爆話嘥咗成晚時間，更換來一世陰影！