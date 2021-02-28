一齊偷學　新一代「GD嫂」Jennie裝扮技巧

有「韓國最強狗仔」之稱的Dispatch（韓國D社）繼公開2021元旦CP（孫藝珍&玄彬）後近日又投下一記猛料，爆出人氣女團BLACKPINK成員Jennie和韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）已秘戀1年，兩大話題人物的戀情自然是震驚了不少人。由粉絲到MV女主角、由同門師兄妹到戀人，有「人間香奈兒」之稱的Jennie可謂不少女生的典範。當然身為「帶貨女王」的她由穿搭、化妝都是眾絲打倣效的對象，就讓我們來扒一扒新一代「GD嫂」的裝扮要點啦！

衣着：巧妙配搭 突出個人優點

正所謂「人靠衣裝、佛靠金裝」，衣着除可塑造個人氣質和風格外，亦可以揚長避短，突出自身的優勢。身材超好的Jennie擁有小蠻腰、大長腿自然不會「收收埋埋」，經常大玩時下流行的「下身失蹤」穿搭，若隱若現騷出長腿，非常性感。另一方面，她亦會穿緊身短上衣，讓小蠻腰與好身材顯露無違。另外，她在穿搭上亦花了不少心機，例如大玩乖乖女白襯衫、以Oversized白襯衫加上黑色腰帶變身性感連衣裙，又或搭配高開衩半身裙，散發另類魅力。

髮型：百變元素 塑造多元風格

作為韓國人氣女團的一員，髮型又怎可以千篇一律？但每次變髮都要拉直染燙，好易損害髮質，所以醒目的Jennie會用以下方法變換造型，減低對秀髮健康的威脅。

多變辮子：有留意的話，會發現Jennie經常以辮子Look示人。除了綁優雅的低馬尾麻花辮及嬌俏的雙馬尾辮子，更試過雙馬尾和丸子頭，甚至將劉海綁成辮子，堪稱是辮子高手。

妙用髮飾：對於髮型新手來說，辮子Look可能不太好掌控，那就倣效Jennie用髮飾變髮吧！例如散髮加上髮夾，便感覺不單調，馬尾加上絲帶，就盡顯活潑文青味。若五官Carry到復古味道，則可配襯頭箍。總之肯花心思，就算不同顏色、不同花紋都能秒變不同感覺。

百搭帽子：除髮飾外，帽子在Jennie的裝扮中也是常客。除了時尚的漁夫帽、棒球和古典的闊邊帽外，近年深受文藝女生喜愛的畫家帽，以及各式冷帽也是她的配襯必備。

妝容：自然裸妝 突出五官還原自身美

近年除了華麗舞台妝大熱外，也日漸流行「反璞歸真」且能突出五官靈動美的妝容，好似Jennie曾經化過的「無色彩眼妝」就是其中一例。此妝技巧簡單，只須用單色眼影打底，再搭配捲翹睫毛，就能散發靈氣。另外，她至愛的裸色水潤嘟嘟唇和野生眉，也是自然裸妝必學。