鉉辰停工缺席錄影　Mingyu@Seventeen證冇欺凌殘障同學

近日接連有韓星捲入校園暴力風波，男團Seventeen成員Mingyu亦被指在學生時期欺凌女同學及殘障人士，因事務所一直未有清楚解釋事件，韓迷前日發聲明指Mingyu嚴重影響組合形象，要求他解釋事件及退團。

而所屬的Pledis事務所今日終發聲明回應事件，指他們至今一直在努力確認傳聞真偽，而他們發現Mingyu欺凌殘障同學的傳聞並不是事實：「我們證實被指是受害者的同學與Mingyu是相處得很好的關係，受害者的母親清楚記得欺負其子女的學生名字，而當事人現在過得很好，對自己過去的事在未經同意下任意被公開而感到有壓力，即使是這樣，他還是為了Mingyu而親自向我們說明事件。」

Pledis表示他們仍在積極地了解其他個案，但他們難以得知發文者的身分，部分爆料者表示不想與他們聯絡，所以現時難以與爆料者接觸，他們認為要治愈受害人的心是十分重要，同時認為因為事件關乎藝人的人生，不可以在未確認事實就輕易下決定，承諾若證實Mingyu的確有做錯，他們將會採取適當的方式處理，又為今次爭議令大家感到不便致歉，而Mingyu將暫時中斷活動。

另外，男團Stray Kids成員鉉辰日前亦被爆曾欺凌同學，他前日公開親筆信道歉，而所屬的JYP事務所昨日宣布他將暫停演藝活動反省，而他是音樂節目《Music Core》的主持之一，昨日他缺席錄影，由同門女團ITZY成員Yeji代為擔任主持，而MBC電視台表示還未決定是否換主持。