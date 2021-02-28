特色主題套裝　選擇無困難

對有選擇困難症的朋友來講，同一種類的產品有多項選擇，眼花撩亂，諗到天荒地老都未揀到。來到春天，坊間的餐廳或品牌陸續推出不同的新產品，為了照顧不同需要求的客人，還推出特別的主題套裝，讓客人可以一次過解決要選擇的煩惱。

少見中東香料

無論煮中餐或西餐，甚至整小食或麵包，香料都有重要的作用，灣仔中東美食餐廳FRANCIS近日推出春季香料禮盒，內裏有本地較少找到的香料和醬料，如以色列常用的中東香草醬、濃郁帶酸的漆樹、黎巴嫩的巴哈拉特綜合香料、辛香的香料蜂蜜、哈里薩辣醬和中東乳酪等8款。驚唔識用？禮盒內有埋主廚的精選食譜，偶然來一餐中東風味的宴席，相當有新鮮感。

甜美蜂蜜

季節交替之時，喉嚨容易敏感不適，來一口滋潤的蜂蜜，紓緩又解渴。 Fortnum & Mason剛推出今年的蜂蜜系列，包括了不同的口味，如蘇格蘭石楠花、葡萄牙野生薰衣草、法國薰衣草等。當中的蜂蜜禮盒就囊括了3款獨特的味道，滲柑橘香的西班牙橙花蜂蜜、香甜濃稠的匈牙利相思蜂蜜和濃郁的什羅普郡蜂蜜。精選蜂蜜禮盒則有蘇格蘭石楠花蜂蜜、威爾士原塊蜂蜜和餅乾等，邊沖泡蜂蜜水再配小點，作下午茶享用最好。

本地手工啤

近日恢復晚市，想爽快地啤一啤，都有很多選擇。佐敦Eaton HK的酒吧餐廳Flower Years定期和不同的本地啤酒品牌Crossover，最近就和本地手工品牌Moonzen門神合作，由現時至3月中推出期間限定生啤生啤Mango NEIPA、Monkey King Amber Ale，另外還有5款手工啤供應，現時客人可用優惠價選購3枝或6枝啤酒套裝，套裝盒子設計相當型格，仲可以即時拎住走，加指定價錢可換購啤酒杯1隻，任何時候都可以返屋企啤一啤。