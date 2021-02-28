超逼真倉鼠籠　變身小袋常伴左右

愛動物的人都有一個養寵物的心願，而養寵物的人都有一個把寵物帶在身邊的想法，但並非每個家庭都有養寵物的條件，亦只有少數人可以長伴寵物身邊。愛屋及烏下，動物造型的日用品大行其道，把可愛的它們帶在身邊彷彿有動物力量的加持，但如果直接將小倉鼠和它的小籠一起製成小袋，放在枱上猶如實物一樣，你哋又受落嗎？

日本創意雜貨品牌You+More主打各種以動物為造型的日用品，最近推出了一款「倉鼠籠小袋」，以3D插圖逼真重現倉鼠籠，畫面裏面有着可愛的小倉鼠及它的小屋子、轉輪、食物盆等，遠望就像真的看着牠們在生活，非常有趣。

有了這個小袋，不但可以輕鬆實現養「寵物」和帶「寵物」上班的想法，而且可以放下文具、化妝品等小物件，雙手的大小，輕盈的重量，24小時看着「寵物」的想法不是夢。此袋共有藍、綠、紫、粉4色選擇，小籠搭配不同的小倉鼠，每款價格是2,035日圓（連稅約150港元），不過目前只有倉鼠款，如非愛鼠人士就只可以期待一下會不會出其他款式喇！