5G入魂！S Pen筆電隨時開工

香港5G網絡於去年4月開通，事至今日5G手機已多於雨後春筍，而其他Gadget也蓄勢待發！新鮮熱辣有Samsung首部5G個人電腦Galaxy Book Flex2 5G，內置5G Modem， 於機側插入SIM卡便能流動上網，實測網速跟一般5G手機相若，而且在室內不同位置也未見有斷線問題，穩定性相當高。為配合大熱Vlog需要，屏幕頂部除設有一組720p攝影機外，它還於鍵盤左上角放入一組1,300萬像素鏡頭，拎起機身便能當作相機使用，隨時拍攝清晰影片。

此筆電內置13.3吋FHD QLED觸控屏幕，屏佔比80%，並通過德國VDE畫質認證，可呈現100%色域 。同時亮度高達600nits，在明亮陽光也睇得清楚，而且可視角度高，側邊看也不會錯過任何細節。最薄處只有13.9mm的它，機底內藏S Pen筆槽，抽出即可經Notes程式隨時辦公，透過S Pen還能手勢控制電腦，例如遙遠控制播放或是控制音量，亦可以自定手勢，以自己習慣的方式操作。

運算部分則交由第11代Intel Core i7-1165G7處理器負責，內置512GB SSD硬碟，並設有HDMI、Thunderbolt 4、USB -C 與讀卡器等豐富I/O介面。一次充電可用19小時，觸控板兼具無線分享電量功能，可為Qi認證手機充電，設計在筆電中相當罕見。

非5G之選

若然沒有5G需要，又想要更大屏幕的話，同期仲有標準型Galaxy Book Flex2選擇。雖然抽起了5G能力，但屏幕加大至15.6吋，並一樣可以翻摺屏幕，而且儲存空間爆升一倍至1TB，更適合重度用家。

輕巧同門

同場Galaxy Book Ion2以輕巧為賣點，僅厚12.9mm，重970g，方便攜帶外出使用。窄邊框屏幕有13.3吋及15.6吋兩個版本，屏佔比分別85%及87%，提供廣闊視角。支援快速充電，充電10分鐘即可使用接近3小時。

同場加映：碳纖加持NB

提起5G筆電，接下來還有部VAIO Z。它是全球首部碳纖用料的筆記型電腦，機身堅固耐用，重量只有1.06kg左右，卻可承受127cm跌下的猛力衝擊。內置14吋超高清4K LCD屏幕及第11代Intel Core H series處理器，當中Signature Version更兼容5G網絡。