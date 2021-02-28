鍾培生不滿被消費引擂台戰　林作：我是要消滅你

麥明詩舊愛林作同有「百億富三代」之稱嘅鍾培生早前成為城中熱話，繼林作撕爛鍾培生嘅拳擊賽事舉辦合約後、又爆出林作練拳訓練費風波，不過近幾日佢哋嘅百萬擂台戰好似冇咩聲氣，點知今日又再掀起口水戰！

話說鍾培生日前亮相無綫節目《#後生仔傾吓偈》，接受訪問時直言不滿被林作消費，又坦言兩人之所以交惡，事緣兩人都係12月23日生日，佢早已唔鍾意被人將佢同林作相提並論，今次面對林作先挑機，佢直言加上自己血氣方剛，才不惜下戰書，佢表示：「嗰日喺我最繁忙時間，突然好多人炸我inbox，同我講有人抽你水喎。心諗係邊個？又係你（林作）。我都同個PR講係咪要覆，佢話千祈唔好覆，最後我都血氣方剛，直接出咗個Post，就話『Let’s Do』！」

續指林作將會係佢遇過最弱嘅對手：「之前打過3場慈善比賽，同3個對手相比，佢係最弱嗰個，但呢次會係我練得最勤力嘅一次。其實我已經讓咗佢，佢應該重我10幾磅，但都唔介意。合約已經畀咗佢，唔簽就算，Move on，唔好再消費我！」而林作今日喺社交網留言反擊：「我不是消費你。我是要消滅你。一周內給大家一個交代。」