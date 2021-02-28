盤點台妹隱乳女神　幼稚園老師原來暗藏胸器

正所謂人不可以貌相，有唔少外表清純可愛嘅台灣正妹，平時衣着打扮就密密實實，但原來係禾稈冚珍珠，暗藏着Big爆身材，剝衫之後就畀人驚為天人嘅感覺，因而被網民封為「隱乳女神」。

妮妮

妮妮正職係做幼稚園老師，平時返學校上堂，打扮斯文，樣子甜美，又好愛錫小朋友，充滿愛心。佢本名叫劉孟昀，除咗做老師之外，仲有做兼職模特兒，佢經常喺社交網大晒性感相，吸咗近9萬粉絲，由於佢平日上堂打扮密實，睇唔出係有料之人，當換上性感比堅尼之後，將火辣身材表露無遺，反差極大，真係差啲認唔佢囉！

吳若玄

吳若玄正職係做醫生，佢喺台大醫學系畢業之後，就考咗醫生執照，仲去過美國交流，曾經喺台灣綜藝節目中亮相，身材高挑嘅佢外貌同韓星秀智相似，所以被網民封為「台大秀智」。佢外表清純，平日返工衣着密實，但兼職做模特兒嘅佢，估唔到佢除低件醫生袍，原來擁有豐滿身材，仲不時喺社交網大晒火辣水着，盡騷完美S形線條，吸睛程度爆燈，令佢成功吸咗近9萬粉絲。

林妤臻

林妤臻係台灣電競實況主，外表清純可愛，仲經常上台灣綜藝節目，大受歡迎，喺社交網有71.5萬粉絲，人氣高企！佢平時出街衣着保守，但當佢晒性感相，解放D Cup導彈身材，即時掀起網民哄動，被網友封為「隱乳女神」。

關關Debby

台妹網上主播關關Debby皮膚白滑，笑容甜美，喺社交網有8.8萬粉絲嘅佢，有次意外畀網友翻睇到佢讀中學嗰陣影嘅舊照，睇到佢當時係四眼宅女，身材平平無奇，但係中學畢業之後，數極速升Cup，到依家已經擁有D Cup身材，網民都話冇諗過佢，可以將身材隱藏得咁好添！