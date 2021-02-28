出道相差7年！何嘉莉江伊晴合體開騷心態一齊轉變

歌手何嘉莉（Lillian）去年應監製伍仲衡（Harry）邀請開Live唱歌，造就她重返樂壇的決定，並答應參與Harry在3月底舉行的2場騷演出，有機會是今年疫下第1個音樂會，除了她，還有江伊晴（Elanne）、黎瑞恩、石詠莉、王馨平、湯寶如等20多個歌手。鍾意唱歌的Lillian如今當全職歌手去做：「以前係作戰狀態，話晒年少嘛，依心態一定係變咗，係時候去把握曾經擺低咗嘅夢想囉。」

今次音樂會有人以為是Harry的作品展，連Lillian都誤以為說：「係呀？」Harry表示將網上直播變成實體音樂會：「以前廣東歌稱霸亞洲樂壇，希望畀一個集體回憶大家，我哋會唱盡由8、90年代唱到2000年，未試過有一個騷有咁多歌，我哋做咗好多medley。」

Lillian跟Elanne屬於不同年代，她說：「我好早㗎，我哋出道差7年，嗰時啲活動或頒獎禮，真係粒粒巨星，講緊張國榮、梅姐（艷芳）全部仲健在，不過依家嘅係新世代，成個樂壇嘅運作模式都改變晒。」

Elanne也認同Lillian所指現時唱歌心態轉變，她說：「以前唱歌拍戲係事業，可能為攞獎，每次上台好驚會走音，依家好享受唱歌樂趣，珍惜有機會唱歌，因為唔知下次係幾時。」可會搵埋老公Oscar做嘉賓？她說：「唔會，佢係唔可以喺鏡頭或好多人面前唱歌，佢唔得㗎，會發台瘟走音、唔記得歌詞，甚至僵硬，佢好快就知自己唔適合表演，所以佢做咗幾年咪消失咗囉。」

不過Oscar好鍾意音樂，也有唱歌癮，但只限於屋企同車裏，她笑說：「作為佢嘅小粉絲，我係唯一嘅聽眾，當然我會覺得佢唔唱歌係可惜嘅。」婚後的她慢活起來，她笑說：「做吓大食懶。」她承認開始服食中藥調理身體，隨時準備造人。