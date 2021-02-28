被封無綫新姣精　戴祖儀：係成就解鎖！

藝人戴祖儀（Joey）、余德丞及丁子朗現身九龍塘，為無綫新劇《青春不要臉》拍攝外景，劇情講到子朗揭發Joey走後門入讀藝訓班，因此搵對方講數。新劇以80年代為背景，眾人齊齊以懷舊Look亮相，當中以Joey最為七彩繽紛，受訪時她笑謂對造型相當滿意：「Colourful啲，成日都覺得個人Sharp醒啲、精神啲、又活潑啲，非常之喜歡！」

丁子朗劇透

Joey表示今次是第3套劇，相對沒有之前緊張，知道如何準備劇本，加上是次演員陣容較為年輕兼Friend底，所以拍起上來都火花十足。講到子朗劇透跟她飾演一對情侶，更有連場激情戲，她即抵死大賣關子：「係咪一對都仲未知嘅，加上呢個世代所謂嘅激情戲都有好多種表達方式，例如親密動作，但親密得嚟又未必係一對，就等大家去分曉。」

同林峯撞樣

談及日前自嘲被指同「陳浩南」撞樣，她再爆被劇組人員笑指似《尋秦記》時候的林峯，令她哭笑不得：「因為天氣涼，我着咗件褸就話我似，同樣都係男仔，女生男相係件好事，代表塑造性高，可以拍攝唔同角色！」對於被網民封無綫新姣精，她大方笑說是成就解鎖：「冇唔開心。（招咗兵未？）冇呀！好笑在我都冇（兵），就連身邊嘅人都覺得我冇，咁都封到做姣精！」又搞笑話有問師傅如何招桃花，卻換來心碎答案：「佢答我喺未來2年都冇，就算有都會好大鑊，不過佢話我事業有得拚搏就開心番！」

身為星夢歌手的她，自爆有跟何麗全見面傾偈，互相了解，大讚對方好Nice，是一位好好的老闆：「有同我交流吓平時聽咩音樂，但佢好忙有好多事要處理、未有大傾未來嘅動向，但Feel到佢係好尊重大家，自己都好期待，希望有多啲作品推出。」