緒方咲　橫綱級長腿美人

有留意日本傳統文化嘅朋友，見到「橫綱」二字，通常會第一時間聯想到最高級別嘅相撲手！但原來喺寫真界都有所謂橫綱級女優，用嚟形容最高級別嘅美人兒，好似今日介紹嘅緒方咲，樣靚身材正，仲獲封「美脚番付東の横綱」嘅稱號！

高人一等

剛才提到橫綱級女優，呢期有個名字成為好多日本AV迷茶餘飯後嘅話題，佢就係擁有F Cup美巨乳兼且曾經被選為次世代寫真偶像惠體番付2019初場所「東の横綱」嘅寫真妹安位薰，事關佢突然由寫真界轉戰AV界，成為近年知名度最高嘅藝能人女優。至於同屬橫網級女優嘅緒方咲，雖然仲未下海，但淨係欣賞佢嘅寫真，已經可以享受官能刺激。阿妹今年26歲，被歸類為姊系女優，原因係佢嘅面孔帶有少少輕熟感覺，但望真啲又有幾分可愛。對部分男士嚟講，或者會覺得佢有啲「高不可攀」，畢竟5呎6吋身高，配埋高踭鞋，確實「高人一等」。另外，阿妹唔止生得高，一雙玉腿亦又長又靚，加埋上圍有一對堅挺嘅F Cup巨乳，身材之美實在將好多女仔比下去。

人氣高企

緒方咲喺2016年參加咗一項名為「Miss湘南」嘅選美活動，成功奪得最上鏡獎，隨即投身寫真界，仲因為身材高挑胸又大，被人稱為「巨乳摩天大廈」。後來，阿妹喺某周刊舉行嘅次世代寫真偶像美腳番付票選活動中，被選為「東の横綱」，進一步打響名堂，並且加入巨乳天后雲集嘅R.I.P事務所。上年，佢推出第9隻寫真碟《憧れ先輩上司と出張相部屋》，埋單計數，人氣指數成為同年1,428隻寫真碟中嘅第1位，人氣同地位都得到肯定，可喜可賀。踏入新一年，佢又有新目標，就係要喺社交平台吸納超過10萬粉絲，以佢嘅吸引力，年尾前一定達標啦！

緒方咲

年齡：26歲

身高：5呎6吋

三圍：34F-24-34