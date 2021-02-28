余德丞拍劇認老：拍檔仲有千禧寶寶！

藝人余德丞（Dickson）為無綫新劇《青春不要臉》到九龍塘的公園取景，未埋位就慘被蚊蟲「攻擊」，笑嘲因為血夠甜：「我比較惹蚊，估唔到今日唔係咁熱，但一嚟到就咬咗4、5粒！」

講到新劇戲份重，他坦言有壓力，事前花了不少心機做功課：「唔想令咁多人失望，用咗好長時間去鑽研劇本、睇番當年劇集、電影攞靈感，大家拍之前又圍讀咗好多次，希望互相刺激、一齊進步！」對於新劇同一大班後生演員合作，他秒速認老，自嘲是劇中最老的一個：「佢哋大部分係90後，甚至有啲係千禧寶寶，全部都後生過我，我係89年，所以好明顯係隔咗一代。（有條Gap？）又冇，好彩大家都覺得我仲後生，拍起嚟好好玩！」

新劇造型玩懷舊Look，Dickson表示最不習慣長頭髮及攝衫：「以前唔會兩邊剷青同留滴水，呢個頭由12月尾到依家都未剪過，前面個陰長到插眼好唔慣，然後80年代又好興攝衫，依家好少人會攝衫。」

談及足球場重開，他指都有心郁郁想去踢波，不過因忙於拍新劇，即使有時間都想刨劇本及休息，雖然暫時同足球場冇緣，不過就變成Gym Room常客：「呢套劇要騷啲肌肉，就有去Gym Room。（要練6舊朱古力？）又未去咁誇張，監製同我講唔使6舊腹肌，但就想我畀人睇得出有練過，係好難拿捏，但會密密加操。」