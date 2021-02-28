【兩女之母】張嘉兒戲癮大發　搵老公實習床戲

入行14年的前港姐張嘉兒，原來只拍過5、6套劇集，難怪自嘲是新丁一名，她透露近年先後兩度產女，對上一部作品已是幾年前，不過亦因作品少，角色也有得發揮，速令自己戲癮大發。

最近她於無綫劇集《陀槍師姐2021》與許紹雄演夫妻，笑指配搭令觀眾感新鮮，由於沒有拍劇多時，再加上生完第2胎半年便埋位，起初也因記性差，未能一氣呵成唸對白感壓力，幸好獲許紹雄從旁鼓勵，兩場過後便一切放鬆，她說：「好驚阻佢收工，好在佢冇畀壓力我，我愈做愈放。（有戲癮？）以前就冇，因為未識分析劇本，依家開始有，近幾套劇角色又幾好，自己又放多好多功夫去準備，問人攞意見自然投入多咗，以前淨係識得緊張，只齋背對白，心諗家庭第1，事業先係第2，依家會有啲豁出去心態，劇集出街想畀好印象觀眾。」更指現時與老公商量好，當她開工日子，老公便主內照顧屋企，沒料效果非常不錯，老公也沒有詐型，還主動幫手對戲：「劇本有床戲會叫我搵佢實習，佢冇話唔畀拍親熱戲，只要有需要都尊重嘅。」

問到會否再追第3胎，她表示因自己是4姐妹，故曾有段時間也很想追第3胎，她說：「兄弟姊妹係父母畀佢哋最大嘅禮物，但係後來發現兩個女需要我嘅時間愈來愈多，老公又鍾意二人世界，每星期想出吓街拍拖，如果有埋第3個，更加冇時間陪佢，所以暫時又冇咁想住。」由於照顧小朋友已霸佔不少時間，她坦言與圈中朋友已甚少時間見面，幸而科技發達，可以透過手機群組聯絡，對於一班姊妹中僅得蔣家旻尚未有着落，問到會否介紹男仔給她？她說：「唔擔心佢，佢有嘅，兩個人妻朱千雪同岑杏賢，我等緊好消息（懷孕），我對佢哋有信心。」