示愛要露骨　自製兵器最震撼

為咗表達愛意，男士們可以去到幾盡？有冇諗過將自己最重要嘅嘢送畀對方？好似好似今次介紹嘅兵器倒模玩具，堪稱最露骨嘅示愛禮物，事關對方會即時想起你對佢舉旗致敬嘅畫面，真係好震撼啊！

兵器倒模製震棒

全年365日都可以係送禮畀另一半嘅日子，而早前喺台灣爆紅嘅「CLONE-A-WILLY」，相信係一個幾特別嘅選擇。呢款產品係專供男士用嚟自製假兵器震棒，做法係先將盒內嘅透明圓柱體盛器剪成比自家兵器略長嘅Size，將模塑粉末倒入，混合熱水，攪拌60秒，再將兵器插入兩分鐘，等佢定型，跟住倒入矽膠混合物，24小時後脫模，然後放埋隨盒附送嘅震棒，即大功告成！矽膠顏色唔止肉色，仲有黑色、綠色、紫色可供選擇。不過，有網民話，呢支假棒仲可以用嚟同朋友或父親「比較」長短，亦有人話可以插手指入去定型，可能會更加好用喎。

AV導演多男優埋身

身為拍攝現場最高話事人嘅AV導演，理論上應該有唔少女優主動埋身，希望博取歡心，從而獲得更多演出機會。不過，AV片廠Waap嘅導演Samoari（さもあり）就話，現實同外人想像有啲出入，事關同AV導演交流得最多嘅，反而係男優，因為要傾吓點樣拍攝，令過程更加順利，所以AV迷唔好有咁多幻想，以為做導演等如艷福不淺。經常喺網上分享AV製作花絮嘅佢又指出，喺開鏡前，AV演員只會專心睇劇本，跟住先埋位準備演出，唔會搞三搞四。佢仲話，要成為AV男優，必須有超強腰力，皆因為咗遷就拍攝鏡頭，經常要拗住腰進行活塞動作，一啲都唔容易！

爆乳網紅踩入Cosplay界

喺網紅當道嘅今天，好多索女都試圖以性感身材嚟吸引網民，務求打響名堂，問題係有幾多人可以Keep住紅？1992年喺美國佛羅里達州出生嘅巨乳網紅Danielle DeNicola，都算係成功例子，睇番佢嘅IG，除咗有性感相任睇，仲有佢擔任Coser所扮演嘅火辣造型，非常養眼，難怪有咁多人撐。其實佢喺成為網紅之前，已經開始從事模特兒工作，後來仲喺網上開埋社交帳戶，初時旨在分享吓衣着配搭同化妝心得，但因為外形迷人，好快引嚟大量網民關注，其後佢踩入Cosplay界，頻頻以性感角色造型示人，人氣亦愈嚟愈勁，至今佢嘅IG已經有超過64萬名追蹤者！