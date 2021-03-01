【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十八戊申土破日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：求醫、拆卸、掃舍

忌：嫁娶、開業、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

鬥心強，迎來表現才華的良機，得到上司肯定。

金牛

有可能跟合作夥伴鬧不和，謹記慎言的重要性。

雙子

情緒不穩，失去平日的冷靜，提防財務出問題。

巨蟹

目光要放遠一點，仍在求學者可考慮出外走走。

獅子

具有親和力，人際關係融洽，做事幹勁十足。

處女

對現狀有不滿，但改變要看時機，逞強沒好處。

天秤

財運不俗，但投資不能輕率，別聽信小道消息。

天蠍

自我要求高，為現狀感到苦惱，不要太執着啊！

人馬

職場變動帶來壓力，要相信自己才能戰勝困難。

山羊

有冒險的心，但求取正財有點棘手，不宜輕率。

水瓶

事業運向好，有機會遇上伯樂，對求職者有利。

雙魚

易被另一半誤會，切勿動氣，柔情可化解問題。

【生肖運程】

相沖生肖：虎（60歲）

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）虎 是非多

鼠

財運下跌，勿盡信小道消息，或會令你踩地雷。

牛

桃花運上升，在情路上勇於嘗到，有望脫單。

虎

是日沖煞，學習包容另一半是化解紛爭的鑰匙。

兔

時間管理易出問題，約會、開會要準時出席啊！

龍

人氣強，但要留意待人接物態度，免得失同事。

蛇

處事有規劃，可減少麻煩，也可避免使冤枉錢。

馬

職場上得到貴人指點，虛心學習將獲益不淺。

羊

事業運不錯，工作積極助你抓住了求財的機遇。

猴

易疑心生暗鬼，兩性關係是建基於互相信任的。

雞

精神好，又獲朋友力撐，有意創業者可以一試。

狗

家庭生活和諧，心情愉快，可為工作帶來動力。

豬

身心狀態平平，面對競爭時，易承受不了壓力。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

四種月相

古詞有云：「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，而在中國古代曆法中，有所謂四種月相去形容月亮的變化周期，分別是「朔」、「望」、「弦」、「晦」。

當月亮繞行到太陽和地球之間，月亮的陰暗一面對着地球，這時叫「朔」，正是農曆每月的初一。當月亮繞行至地球的後面，被太陽照亮的半個月亮對着地球，這時叫「望」，大約發生於每月十五日或十六日。至於「弦」，據《論衡‧四諱》的解釋：「八日月中分謂之弦」，所以有上弦月（大約每月初七或初八）和下弦月（大約每月廿二或廿三）。而「晦」則代表每月最後一日。

在「梅花易數」的卦象中，月亮可理解為太陰星，是中天主星，五行屬水，為水之精，為人臣之象，配以年長女性、母親的角色。性本幽嫺，溫柔包容，承順為德為和。主貴嬪命婦，福蔭兒孫子女。個性溫和內向，聰明而擅思考，做事謹慎，耐性很好，凡事觀察入微，不會粗枝大葉。但要注意，月亮是靠反射太陽的光，才能顯出它的美麗與存在，其人生也會因別人的光彩而感到滿足，所以含有犧牲奉獻的本性，尤其對於家人、弱小、需要被照顧的，就算要作出無私付出也在所不辭，猶如母親一樣偉大。