陳詩欣錫燶筍盤男友　買生蠔進補

藝人陳詩欣憑《3日2夜》彈起成為「一件頭女神」，她主持的娛樂新聞台、《姊妹淘》及《學是學非》成功入屋，多得「是非精」效應，帶挈她逆市下頻頻接Job，去年底更接了個銀行保險廣告，收入大增！所謂「工欲善其事、必先利其器」，要Keep住事業運，必先保住個靚樣。日前見她現身中環揀化妝品，對粉底、唇膏、眼影等統統大感興趣，逐樣試上手，更忍不住除一除口罩拚上面試色，然後又秒速戴回，以策安全，不過似乎不合心水，未有斬獲。

邊煲粥邊Shopping

之後她轉場逛超市，雖然正值傍晚收工的人多時間，但無阻其Shopping之心。目標明確的她一支箭衝入海鮮區，睇中蟹鉗再掃半打被喻為「男人之寶」的生蠔，問過職員意見後即埋單走人，未知是否買生蠔為男友「補身」！其後她轉往睇酒，再去買意粉醬，期間邊揀邊打電話，似與男友隔空商量，行足半個鐘後，才拿着戰利品急急腳回家「餵飽」男友。

東網事後致電詩欣，問到買生蠔一事，她笑言之前工作忙碌，故想食餐好獎勵自己，又表示買了6隻與家人共享，每人差不多只分得1隻。至於睇化妝品，她解釋開了網上頻道拍片教扮靚，每月花3分之1收入買化妝品，男友亦有給予意見。