《造星III》帶挈搵銀！李靜蓮減磅拍戲

一眾曾參加選秀節目《全民造星》參賽者，包括第二季季軍Oscar Li、第三季十強之一李靜蓮（Alina）、以及Dilys、T.Max、Sting、AnnKim，今晚齊齊開Live唱歌。其中Alina在參賽期間一直對唱歌沒太大信心，問到現時唱歌是否沒難度？她說：「梗係唔係啦！Keep住要繼續學，對演戲都有幫助，因為我有好多懶音。（男友使唔使學？）佢梗係要學，但佢最近忙緊拍劇。」

她透露快將開戲，所以最近要急於「找數」：「新年食太多糕，要努力減番佢。（邊套？）詳情未Confirm，但係一套關於女團嘅電影，如無意外4月開工。」短時間內成功接拍電影，Alina都自認好彩，甚至是「死好命」：「上年疫情咁嚴重，突然間有《全民造星III》出現，成日覺得就嚟死嘅時候都會有人幫我。」

問到有否受《造星III》帶挈密密賺外快？她直言有多了廣告：「搵得番之前半年參加節目嘅使費。（有公司向你招手話簽你？）依家同ViuTV傾緊，都有8、9成機會事成。（男友幫手？）冇啦！哈哈！佢太忙唔得閒理我。」若跟男友同公司，她大笑提議可以以情侶檔搵真銀：「ViuTV都未有一Pair嘅人出現，可以行吓呢條路線。」