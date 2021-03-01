吳孟達臨終一刻瞪大雙眼　田啟文遺憾未能早探望

為紀念藝人吳孟達離世，無綫播出特備節目懷緬，和他相識多年的好友如田啟文、林子聰、鄧英敏、戴志偉、關禮傑及王晶等做嘉賓。田啟文遺憾之前吳孟達在醫院仍清醒時未有探望對方，到見面時對方已沒有反應，一直緊閉雙眼未有反應，直到臨走一刻突然瞪大雙眼，似是想給眾人反應，跟着便離開了。

講到吳孟達的身後事，他表示其家人比較傷心，先讓他們好好休息：「佢哋首先要搞咗死亡證先，好多人都話幫手搞，我叫佢哋畀少少時間我消化同佢家人商量先，因為要考慮場地同安全，而且只辦一次，加上佢又有咁多海外朋友同粉絲。其實佢家人本來唔想搞追思會，我話我哋個行業一定要搞，後來徵得佢家人同意，交畀我負責搞。」問到吳媽媽的情況，他透露吳媽媽已90多歲高齡，直至昨日才得知吳孟達的情況：「佢嚟到之後好傷心，所以好早送咗佢離開，唔想再刺激到佢，希望唔好有咁多負面報道，尤其係假新聞。」他表示吳孟達於2014年大病後已立好遺囑，並澄清對方沒有經濟問題：「話佢有1千萬遺產當然係假，但我唔會講有幾多，仔女亦冇為遺產而去搞乜。」

至於林子聰透露未能見到吳孟達最後一面，他今次匆匆回港，下周就要到內地工作，可能未必出席到對方的追思會。

曾因欠債尋死 吳孟達頓悟重新做人

曾志偉在台上分享吳孟達的新故事：「佢年輕時生活放任，又飲酒又賭錢，欠落一身債，周圍問人借錢，啲人都唔敢叫佢開工，但有個朋友仲不停幫佢，後來連呢個朋友都唔幫，佢覺得冇希望人生去到盡頭，於是喺城門水塘一腳踩入去，佢望住個天話想下世重新做人、做個好演員，但又諗到下世未必做人，依家仲係人，不如依家重新做人，後來返屋企瞓咗一日一夜，佢返到無綫同編劇監製講，你會見到不一樣嘅吳孟達，從此佢唔帶劇本入廠，因為已經記熟晒對白，仲記埋對方對白。佢由一個係人見到都驚，到變成都大家敬佩嘅演員。佢為人同演技真係令大家帖帖服服。」說時他不禁哽咽。