東方日報C1：黃曉明賀Baby生日減料　老婆都唔叫

內地藝人黃曉明與Angelababy的婚姻關係近日再惹來不少猜測，離婚之說更是甚囂塵上。昨日Baby生日，曉明突然「現身」送祝福，不過留言刪減了去年寫有的「媳婦兒」（老婆的稱呼），及至晚上兩人相隔年多再同場出席公開活動，但前後腳到場、分開坐兼被指零交流，令婚變之說似進一步獲得「印證」﹗

43歲的曉明與32歲的Baby於2015年宣布結婚轟動一時，婚宴更包下上海展覽中心設宴，出席嘉賓星光熠熠，被形容為「世紀婚禮」，婚後誕下一子「小海綿」過着幸福生活，然而王子公主的童話式婚姻似乎已經「危危乎」，年半前開始屢傳2人早已分開，雖然兩位當事人未有正面回應，但卻分別傳出緋聞。先是曉明與新疆女星哈妮克孜爆「戀情」，過年期間再有傳他現身夜店「攬女」，搞到其工作室要急忙發嚴正聲明否認傳聞，更列出這段時間他的動向以正視聽。而曉明去年11月生日時，只有囝囝為他唱生日歌，但「無影」Baby連留言都欠奉。

Baby的「感情生活」同樣精彩，近日盛傳她於三亞海棠灣密會當紮小生鄧倫，事後鄧倫工作室澄清指一切屬於造謠，不過有網民認為是無私顯見私之舉。而昨日Baby生日，曉明於凌晨時分在社交網留言祝太太生日快樂，卻被「有心人」指出留言與以往有別，未有專稱太太為「媳婦兒」，加上盛傳他們過年及情人節都分開度過未有互動，認定2人早已簽字離婚。可是Baby之後上載一段表演變魔術的視頻，見其無名指仍戴婚戒，似用行動回應婚變傳聞。

前後腳入場

另外，曉明與Baby相隔年多再齊亮相昨晚假上海舉行的頒獎禮活動，不少網民即「等睇戲」，但紅地氈上最終只發現Baby蹤影，曉明卻似「人間蒸發」，未知是否避免公開同場成焦點，他原來早已低調入場就座，與太太的座位相隔一整行，彼此零交流，不過卻難逃在場記者法眼，拍下「各據一方」的照片於社交網站分享及瘋傳，而事實上不少圈中夫妻包括鄧超與孫儷、陳思誠與佟麗婭都大方並排而坐放閃，故網民的推測亦非完全無中生有，未知今次2人又打算如何「拆彈」解畫。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：