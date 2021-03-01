走出胞弟墮斃陰霾　黎美言認定男友可付託終身

33歲的黎美言去年因胞弟墮斃而悲痛不已，終日以淚洗面，生活失去重心。但因怕在家陷陰影之中，目前將注意力轉移在工作上，紓緩喪弟之痛。她形容自己最初數個月猶如「喪屍」，甚至曾一度想過輕生，但實在放不下媽媽，最終打消念頭。

一世傷痛

她從小和母親、弟弟相依為命，對她而言，胞弟的離世是一世的傷痛：「如果問我幾時先走出傷痛，我諗係一世。我已經冇嘢再可以輸，盡地一搏，以前喺娛樂圈面對咁多是非，已經看透咗人生一半，依家看透埋另一半。」最大遺憾則是兩姊弟未能一起去外國旅行：「原本打算今年同細佬去英國旅行，之前每次都淨係帶媽咪去，因為覺得媽咪老，但冇諗過最後生嘅最先離開，不過相信佢依家去咗更好嘅地方。」但幸好有男友的陪伴和支持，讓她走出陰霾，並認定對方是可付託終身的對象。

延續胞弟精神

為了延續舞台劇演員胞弟的精神，她揚言會「All in」開演藝培訓學校，培育有演藝細胞的年輕人。眼見母親白頭人送黑頭人，令她考慮將來放棄生兒育女，並將母愛放在事業上展現。她說：「開咗個演藝學校好似變成眾人嘅母親，要去顧及小朋友、家長嘅心態，了解同事及拍檔嘅想法。」