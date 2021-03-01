《造星II》季軍年半零幕前工作　Oscar：總會有人好過你

選秀節目《全民造星II》季軍Oscar（李祉均）自約1年半前完賽後，一直零幕前工作，今晚出席開Live活動時受訪，仍然無奈大叫：「冇呀！未有！（會唔會失望？）未去到失望，覺得做每樣嘢都有最適合嘅時候，當我未準備好就推出市場，可能未必係件好事。（覺得自己爭啲咩？）爭一間公司，哈哈！不論唱歌、跳舞、演繹都要再磨鍊，總會有人好過你，唔係話強項就可以放軟手腳。」

講到同屆冠軍Phoebus及亞軍MC都分別成功簽新公司，會否羨慕他們？Oscar抵死笑話不止羨慕，但眼見2人出道都好戥對方開心：「臨瞓夜闌人靜嘅時候，點都會有少少妒忌，但唔係唔好嘅妒忌，係覺得點解自己追唔上佢哋，一瞓醒就冇事再努力，呢個唔係1年嘅遊戲，我希望係可以玩一世嘅遊戲。」問到花姐有否主動約見面，他說平時有閒聊：「佢都忙。（忙住就湊唔到你？）佢係大忙人嘛。（同ViuTV冇傾？）我哋係Open Relationship，一直都保持有好關係，適當時候做適當嘅人。（有條件傾唔埋？）又冇，Timing唔啱，上年又疫情，唔會覺得難受。」

問到有影響收入？他表示因為繼續有教跳舞，所以沒有太大影響，還食到餐飯又可以搭的士：「疫情之下教班要拆散教。」會否主動叫朋友幫手「搭路」開工？他笑話怕醜唔敢開口：「都要Ready先得。（你Ready未？）今日嚟講Ready，但未Ready聽日水準，有進步嘅空間！」