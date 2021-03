《第78屆金球獎》宣布最佳迷你劇與電視電影男主角得主,麥克韋化奴(Mark Ruffalo)憑《I Know This Much Is True》獲獎,他獲獎時語帶激動,宣讀環保宣言,指很慶幸現在地球上愈來愈多人支持環保,最後向所有人表示愛意。