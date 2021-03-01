宋仲基與全汝彬聯手復仇　《黑道律師文森佐》收視創新高

韓國男神宋仲基、女星全汝彬及男團2PM成員澤演合演的tvN韓劇《黑道律師文森佐》昨晚播出第4集，平均收視錄得10.2%，最高升至11.5%，創開播以來新高，亦在同時段節目中稱冠。

承接上集劇情，宋仲基扮演的律師Vincenzo與黃金廣場法務代理劉在明知道了巴別集團的黑幕後遭到殺身之禍，本來坐在餐廳內的2人突然被駛進來的貨車撞飛，宋仲基陷入昏迷狀態，而劉在明最後傷重不治，女兒全汝彬與黃金廣場的租客都對他的死感到十分震驚，而巴別集團與友像律師事務所散布謠言抹黑劉在明。

全汝彬得知在實驗室逃走的研究員屍體被發現後，相信父親的死亦與巴別集團和友像律師事務所有關，她辭去友達律師事務所的工作，決心要成為狠毒的律師為父親報仇，她在宋仲基甦醒後，主動提出合作建議，承諾會幫對方尋找黃金廣場，而2人找到撞死劉在明的貨車司機，得知他因涉嫌製作及散布兒童色情影片而被拘留，而他因為替友像律師事務所殺人而獲得減刑，宋仲基與全汝彬之後將指使司機殺死劉在明的巴別集團會長郭東延困在洗衣房，宋仲基要求對方恢復死者的名譽。

在劇集尾段，宋仲基與全汝彬潛入巴別製藥的原材料倉庫並將倉庫燒毀，偽裝成見習律師的澤演以巴別集團真正會長的身分登場，不少觀眾都大表驚訝。