金球獎：首位女華人獲殊榮　趙婷大熱奪最佳導演

華人女導演趙婷（Chloé Zhao）憑新作《浪跡天地》（Nomadland）以大熱姿態擊敗名導大衛芬查（David Funcher）勇奪最佳導演，成為金球獎創辦以來首位華人女導演獲獎！除了獲最佳導演之外，她亦以監製身份獲頒劇情組最佳電影。她表示自己獲獎時興奮得無言以對。

趙婷致詞時多謝整個團隊、家人與其他提名人，特別多謝電影中的牧民，向團隊分享他們的故事，又引述其中一個牧民的話，同情心可以打破所有隔膜，讓人感受到別人的痛苦。她又指這就是她愛上電影的原因。

38歲的她北京出世，並於英美留學，在紐約大學修讀電影。她的繼母是內地著名女星宋丹丹。《浪》是她的第3部電影作品，前作《再生騎士》（The Rider）於第70屆康城電影節的導演雙周單元獲藝術貢獻獎。而《浪》去年亦在威尼斯電影節上勇奪最高榮譽金獅獎。她是首位獲得金獅獎的華人女導演。新作為今年上映的漫威超級英雄電影《永恆族》（Eternals）。

查實今次已非首次華人導演獲金球獎，台灣導演李安先後憑華語武俠片《臥虎藏龍》以及同志片《斷背山》（Brokeback Mountain）兩度獲金球獎最佳導演。