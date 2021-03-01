日語老師 翻唱《鬼滅》紅爆網絡

日語老師KOL Meo，平日除了會在網上平台教授日語，亦會拍片分享日本冷知識，由於發音標準，甚至有人誤會她是日本人，她說：「我是土生土長的香港人，因為自細就熱愛日文，所以在學習日文時，我為自己訂下了一個目標，就是希望日本人都會以為我是日本人，所以一直以來，我在發音上花了很多心機，才會令大家誤會我是日本人。」

Meo在去年疫程期間，開設了《喵up24日本語》頻道，分享各種和日文有關的知識，她說：「以多啦A夢為例，因為我小時候看的是日文版本，所以對我來說，日文版多啦A夢比中文版更有親切感，到我長大後接觸到中文版多啦A夢，就發現有很多翻譯上的不足，有很多作者想傳達的訊息，或者名字和法寶的意思，中文版都無法準確傳達，十分可惜，因此我嘗試拍片分享這些小知識。」

最近，Meo因為翻唱粵語版《鬼滅之刃》 而紅爆網絡，她坦言沒有想過會有這麼大的迴響，她說：「《炎》的粵語版忽然多了很多人觀看，其實我都有一點不知所惜，當然除了正面評價，亦有負面評價，我認為這也是一個機會，讓自己接受不同人的意見。」Meo表示，粵語填詞和翻唱其實是她和未婚夫相遇的契機，她解釋：「當時我們在國內的一個平台分享自己的翻唱作品，我是唱日語歌曲，而他則專門填寫宗粵語詞，我們就以這個為契機相遇，至於為何會為《炎》譜上粵語歌詞，其實是我們都十分喜歡《鬼滅之刃》，所以當劇場版推出時，我們都十分興奮，知道由LiSA唱主題曲就更興奮，所以就促成了這件事。」