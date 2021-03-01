好煮意：韓大熱飯盒Cake　的骰軟萌

可以放在飯盒或餐盒的小蛋糕，在韓國很受歡迎。（互聯網）

韓國人喜歡甜點，每次去當地的咖啡室，除了喝咖啡，還一定要品嘗造型漂亮的甜品，既好吃又適合打卡。近期持續大熱的餐盒蛋糕（Lunch Box Cake），造型的骰，大小剛好可以放入飯盒或外賣盒內，看起來就似一般的外賣，可愛又好吃，經常成為打卡的大熱甜點。除了餐廳的出品，很多網民也喜歡自家創作。近日網民Heykoop헤이쿱 就在社交平台，教大家製作美味的Lunch Box Cake。

食譜其實和平常的蛋糕做法差不多，只不過整餐盒蛋糕，最緊要控制大小，如網民因應當地的飯盒大小，選用10厘米直徑的模具製作，各位也因應盒子的容量來決定呎寸。在裝飾的時候，可按特定節日或目的來設計，如生日、紀念日、情人節等主題，將之放在外賣盒內，朋友一打開應會感到很驚喜。

材料：

無鹽牛油 20克

奶 15毫升

蛋黃 34克

糖 適量

雲呢拿香油 2毫升

蛋白 102克

蛋糕粉 68克

粟粉 10克

可可粉 10克

面層裝飾材料：

鮮忌廉 240毫升

Mascarpone芝士 50克

糖 18克

君度橙酒 2至3毫升

忌廉芝士 450克

雲呢拿香油 8毫升

蘋果Syrup 適量

糖粉 80克

不同食用色素 少許

做法：

1.無鹽牛油和奶隔熱水微加熱。

2.蛋黃、14克糖、雲呢拿香油發打至濃稠。

3.蛋白發打至起泡，58克糖分3次加入，發打至泡抹狀，一半蛋白分批加到蛋黃混合物內拌勻。

4.蛋糕粉、粟粉和可可粉混合，倒入蛋黃混合物內輕拌，加入剩餘蛋白。

5.拿出小量混合物和已溶化的牛油和奶拌勻，再倒入大碗內拌勻。

6.2個直徑10厘米模具鋪上牛油紙，分別倒入混合物，扽走氣泡，攝氏160度焗10分鐘，倒模。

7.冷卻後切件，每件蛋糕塊厚約1.5厘米，總共切出6件。

8.160毫升鮮忌廉、Mascarpone芝士、18克糖、酒隔冰發打至濃稠，放入唧袋。

9.蛋糕塊表面先掃蘋果Syrup，唧上忌廉，蓋上另一塊蛋糕，表面再掃蘋果Syrup。如是做出3件相同的蛋糕，放入雪櫃。

10.發打忌廉芝士，加糖粉和雲呢拿香油發打至滑溜，倒入80毫升鮮忌廉發打至Creamy，抹在蛋糕表面再冷藏。

11.剩下的忌廉芝士按個人喜好，加入不同的食物色素染色，再抹在蛋糕外層或裝飾便成。