【內附得獎表】《浪跡天地》連獲金球獎兩獎

國際影視界盛事、《第78屆金球獎》順利舉行完畢。各個獎項已名花有主！結果，由華人女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）勇奪劇情組最佳電影以及導演兩個大獎。除了《浪》之外，《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）和動畫《靈魂奇遇記》（Soul）亦各獲兩獎平分春色！相反獲6獎最多提名的Netflix黑白片《曼克》（Mank）卻捧蛋，令人意外！

《第78屆金球獎》部分得獎名單：

劇情組最佳電影

《浪跡天地》（Nomadland）

喜劇／歌舞片組最佳電影

《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）

劇情組最佳男主角

Chadwick Boseman （《藍調天后》）

劇情組最佳女主角

Andra Day（《The United States vs. Billie Holiday》）

喜劇／歌舞片組最佳男主角

沙查巴朗高漢（《波叔出城2》）

喜劇／歌舞片組最佳女主角

裴淳華（《完美監護人》）

最佳男配角

Daniel Kaluuya（《Judas and the Black Messiah》）

最佳女配角

茱迪科士打（《The Mauritanian 》）

最佳導演

趙婷（《浪跡天地》）

最佳外語片

《夢想之地》（美國）

最佳動畫

《靈魂奇遇記》（Soul）

施素德美終身成就獎

珍芳達

Carol Burnett終身成就獎

Norman Lear