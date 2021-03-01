李娜恩被揭黑歷史　友人證李玹珠遭April前隊友排擠

韓國23歲女星李玹珠於2015年以女團April出道，翌年10月因健康問題退出組合，並轉型做演員，昨日有聲稱是其胞弟的網民發文爆料指姊姊當年遭隊友排擠而患上恐慌症及呼吸困難，並因此離開April，坦言不想再見到組合繼續活動，所以鼓起勇氣發文公開真相。

今日再有自稱是李玹珠高中同學的網民B某發表以「April全部成員都是加害者」的文章，並指見到有人說只有部分成員參與欺凌，所以希望告訴大家全員都有排擠李玹珠：「最初討厭和欺負玹珠的是April前成員昭珉，采媛為了和昭珉成為朋友而離間玹珠和成員的關係，娜恩就搶了玹珠的運動鞋，然後說鞋子是自己的，睿娜和真率經常挖苦和捉弄玹珠，又故意絆倒她和踩她。」

B某指當時采媛正和經理人拍拖，所以經理人即使知道成員欺凌玹珠亦沒有理會，而在玹珠企圖自殺後，事務所稱成員正在反省，當時玹珠與母親一起到公司時碰見成員，但成員露出嘲諷的笑容及無視2人，B某指一眾加害者至今都沒有道歉和反省，而被逼離隊轉型做演員的玹珠卻要被人批評，至於所屬的DSP事務所至今仍未有正面回應事件。

此外，隊中的人氣成員李娜恩今日被爆黑歷史，有網民在論壇上公開聲稱是李娜恩於2013年在社交網上的留言，當某男同學說：「不是說你，是說女孩子們，哈哈哈哈哈。」李娜恩便回覆說：「你也想被高英旭性侵嗎？」而高英旭是於2010至2012年間涉性侵及性騷擾3名未成年少女而被判入獄的男星，不少網民都對李娜恩過去的發言大表震驚和失望，紛紛表示難以相信她會說這種話。