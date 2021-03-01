4個步驟　重拾小V臉

經過一輪大吃大喝，相信絲打們跟小編一樣，放蹤自己胖了一圈吧！要馬上減回來是不可能了，不如從瘦臉開始施展掩眼法，將大家的注意力由肚腩及四肢，暫時轉移至精緻下顎線，以小V臉改變大家對你的觀感吧！

雙下巴成因

很多時候之出現大餅面是由於雙下巴，其成因甚多，馬上為大家拆解。

1.頸闊肌外局部脂肪積聚：簡單而言就是我們所說的「肥胖」之故。

2.姿勢不良：長期低頭玩手機或是用電腦，會令下顎位置的肌膚變得鬆弛，長期下去就會形成雙下巴，更會令頸紋增加！

3.肌肉鬆弛：頸部肌肉、皮膚隨着年齡的增加會逐漸鬆弛，彈性變差，在重力作用會下垂導致雙下巴的出現。

4.嘴嚼習慣：原來平日食飯太快，會導致嘴嚼次數太少，令下顎肌肉得不到適當訓練而變得鬆弛，甚至進一步形成雙下巴。

5.圓臉或天生下巴短：這類人的下巴和顴骨不太明顯，皮膚和骨骼的貼合度比較低，皮膚沒有繃緊，自然就容易形成雙下巴。

6.基因遺傳：跟每人有不同臉形一樣，雙下巴也可能是天生的結果。

4步見效練出精緻下顎線

近年坊間出現不少化妝術，可以讓臉變小，但要真正根除雙下巴，還得配合雙下巴消除運動，以下4個步驟簡單易學，讓你在家也能輕鬆練成緊緻小顏。

第1步：首先將肌肉放鬆，讓後續的按摩動作加見效。方法是用食指及拇指輕力從左至右或從右至左的捏壓頸部。

第2步：使用拇指按壓下巴，感覺臉部微微痠痛即可！這動作有助下巴恢復緊實，達到小臉效果。

第3步：將雙手放在身後交叉，將手往上抬，並將臉向着天花板做嘟嘴動作。

第4步：此動作要搭配乳液、乳霜一起進行，否則皮膚容易因為摩擦而受傷。方法是用食指和拇指夾住下顎，從下巴處慢慢提拉到耳朵，直至有微微痠痛感就可以了。

除了按摩以外，大家平時也要避免一些姿勢不良及減少做低頭族的壞習慣，否則雙下巴是無法消除掉的！