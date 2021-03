藝人李施嬅(Selena)愛情事業兩得意,除咗衝出香港拍劇外,早前更宣布婚訊,非常幸福!最近佢就完成拍攝從加拿大多倫多回港,現正喺酒店隔離,點知原來上年3月,佢都要隔離14日,不過今次就要強制隔離21日喇!

施嬅喺社交網晒出1年前後照片,留言:「1年前居家隔離。1年後酒店隔離。都係拍完《Blood And Water》S3回來。Now and One year ago.」有網民就大讚佢仲靚咗:「點解愈嚟愈靚?」