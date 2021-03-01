閃亮黑松露　打造矜貴美饌

每年冬季正值黑松露的當造期，這個3月還有機會品嘗得到，銅鑼灣主打皮埃蒙特風格的意大利餐廳Castellana總廚Fabiano Palombini，就選用法國Perigord黑松露來打造主題餐單。師傅說無論是任何菜式和食材都和黑松露很夾，頭盤的日本吞拿魚用茴香籽和紅菜頭汁醃過後，再加香草汁和黑松露片，兩者混合增加口感。皮埃蒙特傳的椰菜湯，內裏加入和牛、芝士和榛子製作的小雲吞，濃郁又富層次。

意大利人最喜歡的手工扁意粉，配法國有機牛油醬汁，和黑松露片拌勻吃，牛油香、蛋香和松露香完全融合。主菜的慢煮布列塔尼藍龍蝦加上煙熏薯仔泡沫，彈牙鮮甜。另一道Rangers Valley澳洲M7和牛，濃厚的醬汁和黑松露片混合，味蕾可以感受到肉味和松露香，配合得相當出色。

米芝蓮三星的意大利餐廳 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA的行政總廚Umberto Bombana，設計了幾款單點的黑松露菜式，他指黑松露除用來鮮刨片，也可以入饌。鮮甜清新的深海小龍蝦沙律，醬汁就用了檸檬汁、橄欖油和黑松露調配，既有果香又有松露香。有機蛋黃伴慢煮黑松露薏米粒，不單薏米加入黑松露來煮，還加入了黑松露粒和切片，一啖吃下去層次豐富。主菜的Fassone牛扒，配用黑松露煮成的醬汁，加新鮮蔬菜和黑松露片來吃，濃郁的醬汁和黑松露配合得剛好。