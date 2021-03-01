親揭飛輪海解散原因！汪東城被網民狠批：讓人生理不適

台灣偶像男團飛輪海紅極一時，有傳因不和導致解散。近年喺大陸發展嘅成員汪東城就喺一個講笑及自嘲嘅綜藝節目《吐槽大會》上公開解散原因！

佢先笑言「是飛輪海自封的隊長」，下一秒就話：「我太清楚了，一個團要長久，當隊長，就要跟你的隊員相處得非常融洽，隊員之間的感情要好，溫度才能凝聚，最好讓你的隊員愛上你。」隨即引起在場觀眾人尖叫及拍掌，佢停頓數秒後再表示：「我就是做不到了，所以……咱們團就解散了，你看，吳尊愛的還是他老婆！」

點知此番話意外引起網友狠批，話佢暗寸曾傳出係Gay嘅吳尊，「這一段話看着真讓人生理不適」、「怎麼感覺意有所指」、「如果是假的，拿這個開玩笑很low；如果是真的，拿這個開玩笑更low」，但都有粉絲力撐，「汪東城是開玩笑羨慕吳尊有老婆可以愛啦」、「他這樣不正好巧妙澄清了緋聞嗎」、「他是在闢謠」。

其實，另一成員、性取向一直成謎嘅炎亞綸，曾與汪東城傳出戀情及不和。炎亞綸早前曾透露同飛輪海成員嘅關係，直言唔係朋友，平常冇聯絡：「不是玩在一起的人，說不是朋友，因為我覺得不用假裝。」